الاكثر مشاهدة - لأول مرة : اندلاع اشرس المواجهات بين محمد بن زايد ومحمد بن راشد والخير يتوعده بهذا الأمر امام الجميع ..تفاصيل ماحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : اندلاع اشرس المواجهات بين محمد بن زايد ومحمد بن راشد والخير يتوعده بهذا الأمر امام الجميع ..تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يدور صراع صامت ومنذ عدة سنوات بين أبوظبي ودبي بسبب سياسات ونهج "عيال زايد" في المنطقة وهو الامر الذي يرفضه نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، حيث يرى الأخير ان "بن زايد" يهد مابناه الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان , خاصة فيما يتعلق بسمعه الامارات , التي تعرضت في السنوات الأخيرة لتدهور كبير ووصلت إلى مرحله الكراهية من قبل شعوب المنطقة , لكن ذلك الصراع ظل خفيا عن العيون والاعلام. , لكن ما حدث اليوم من مواجه بين رؤوس الدولة في الامارات يكشف عمق الخلاف فيما بينهم . Advertisements ​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​ حيث علق وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على رسائل نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، والتي دعا فيها الأخير المغردين الإماراتيين إلى وقف "العبث والفوضى", بعد هجوم بعضهم على السعودية والشرعية اليمنية ، وإشادة البعض الآخر منهم بالحوثي مما صنع أزمة صامته بين الرياض .

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