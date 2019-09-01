الاكثر مشاهدة - عــاجل : بن سلمان ينقل تحذيراً شديد اللهجة وتوقعات بتغير الأوضاع بنسبة كبيرة ..شاهد التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : بن سلمان ينقل تحذيراً شديد اللهجة وتوقعات بتغير الأوضاع بنسبة كبيرة ..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الجديد للهيئة السعودية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، أن الرياض عازمة على استئصال الفساد بين الموظفين الحكوميين بعد حملة بدأت قبل عامين وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وأفاد الكهموس بأنه تلقى توجيهات للتركيز على القضاء على البيرقراطية في البلاد والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري.



وأضاف: “بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط”.

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يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان قد أعلن في يناير المنصرم أنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهرا بعد استدعاء 400 شخص واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات منهم.