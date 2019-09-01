شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر معاملة قبيلة جهم صرواح بمحافظة مأرب الحسنة لخمسة أسرى من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. ويظهر الفيديو إكرام قبيلة جهم بصرواح للأسرى اليافعيين المنتمين للواء الخامس دعم واسناد التابع للانتقالي بالولائم والذبائح وتوفير جميع متطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس. وأشاد ناشطون بقبيلة جهم صرواح التي أكرمت الأسرى اليافعيين المنتمين للإنتقالي رغم إعدام رفاقهم لأحد أبناء القبيلة "جريح في الجيش الوطني" في منطقة العلم بعدن بعد تعذيبه. وأكدوا أن هذه المعاملة الحسنة للأسرى اليافعيين في مأرب رسالة نبيلة تعكس روح وكرم أبناء قبيلة جهم صرواح واحترامهم لما تمليه عليهم الشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حسن معاملة الاسير وتوفير جميع متطلباته. قد يهمك ايضاً: - عاجل : مذابح بن زايد في اليمن ترتد بقوة على الداخل الإماراتي .. وتفجر صراعات وحملات مضادة بين دبي وأبوظبي

- عاجل : انهيارات متسارعة في صفوف مليشيات الإمارات وانتصار ساحق للجيش اليمني ومقتل أبرز قيادات الحزم الأمني.. ”مستجدات طارئة”

- عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم) Advertisements - عاجل : القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل

- عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب في اليمن.. ويكشف مفاجآت بشأن تقارب ”سعودي حوثي” واستبعاد الإمارات وهذا مصير الشرعية - رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد - انقلاب مفاجئ : الجيش يثير جنون بن زايد.. ويحرر زنجبار وطلائع الشرعية تصل عدن واغتنام 770 مدرعة إماراتية والطيران يقصف بشكل هيستيري - عاجل : الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.