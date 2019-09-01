شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية اليوم الأحد عن عمليات عسكرية نوعية وخاطفة نُفذت ضد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أقدم على تمرد ضد السلطة الشرعية، وبدعم مباشر وعلني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت المصادر" أن مجموعة من الكتيبة الخاصة لقوات الجيش الوطني، نفذت عملية توعية وخاطفة في منطقة الكدس بمحافظة أبين جنوب البلاد، ضد عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد.

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- عاجل : القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل



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وذكرت المصادر" أن العملية العسكرية نُفذت بشكل خاطف، تفاجئ بها عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضافت المصادر" أن العملية العسكرية حققت هدفها بشكل كبير ضد عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأوضحت المصادر" أن عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي فروا تاركين خلفهم 14 طقم و6 مدرعات وأسلحة أخرى متنوعة".