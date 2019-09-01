شكرا لقرائتكم خبر عن مذابح بن زايد في اليمن ترتد بقوة على الداخل الإماراتي .. وتفجر صراعات وحملات مضادة بين دبي وأبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب الدعم اللامحدود من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمليشيات الانفصال في جنوب اليمن، باندلاع أزمة تصريحات وحملات الكترونية مضادة بين إمارتي دبي وأبوظبي.

وتفجر الصراع الإعلامي بعد تغريدة كتبها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، دعا فيها للنأي بالنفس عن شؤون الدول الأخرى والكف عن تدمير إرث الشيخ زايد.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : دعم بن زايد لانفصال اليمن يرتد بقوة على الداخل الإماراتي .. وتفجر صراعات وحملات مضادة بين دبي وأبوظبي

- عاجل : انهيارات متسارعة في صفوف مليشيات الإمارات وانتصار ساحق للجيش اليمني ومقتل أبرز قيادات الحزم الأمني.. ”مستجدات طارئة”



- عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي (فيديو صادم)

- عاجل : القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية وخاطفة ضد ”الانتقالي” وتطيح بأكبر ترسانة له.. التفاصيل



Advertisements

- عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب في اليمن.. ويكشف مفاجآت بشأن تقارب ”سعودي حوثي” واستبعاد الإمارات وهذا مصير الشرعية

- رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد

- انقلاب مفاجئ : الجيش يثير جنون بن زايد.. ويحرر زنجبار وطلائع الشرعية تصل عدن واغتنام 770 مدرعة إماراتية والطيران يقصف بشكل هيستيري

- عاجل : الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

وتحت هاشتاج #شيطان_العرب_يدمر_ارث_زايد كتب مغردون إماراتيون وعرب إن ما يصنعه بن زايد اليوم، يتصادم مع سياسة والده الحكيمة بالاهتمام ببلده وترك شؤون الغير لمصيرهم.

وفي الوقت الذي يعارض بن راشد، تدخلات ابوظبي في شؤون الدول الأخرى وزرع الفتنة والخراب والحروب فيها، ويعتقد أن ذلك يمس بإرث زايد ويهدد سمعة الإمارات، يستمر بن زايد في سياسة مارقة جعلت كل من ينظر إلى اي خراب ودماء في البلدان العربية والإسلامية ، يبحث عن أيادي الإمارات، فيجدها منغمسة فيها بقوة.