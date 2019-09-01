شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي محمد راشد يثلج صدور اليمنيين .. ويهاجم محمد بن زايد ويكشف مخططاته في اليمن.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من مخططات التدخل في إرادة الشعوب والعبث بمقدراتها والإساءة إليها .

وهاجم بن راشد، ضاحي خلفان والقيادات المحيطة بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التي تهاجم اليمنيين وتعمل على تمزيقهم وتحريضهم ضد بعضهم البعض ، ومحاولات زرع الكراهية بينهم.

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وقال بن راشد في تغريدات على حسابه في تويتر، إن "الخارجية معنية بالتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفناوالحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم" حسب قوله.

وعن ذباب بن زايد، قال بن راشد، "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

الجدير بالذكر أن بن راشد يعارض أغلب سياسات بن زايد الخارجية، والتي يراها ترتد سلبا على الإمارات وسمعتها أمام العالم.

وعمل محمد بن زايد، على زرع وكلاء ومليشيات محلية في عدة دول عربية، وتدخل بشؤونها وارتكب العديد من الجرائم ، ودعم الانقلابات واستعدى شعوبا وأنظمة ودولا حتى أصبحت دولة الإمارات لصيقة بكل دمار وإرهاب وفضائع إنسانية ترتكب في العالم العربي والإسلامي، على الرغم أن بن زايد وحاشيته وأجهزته لا يمثلون الشعب الإماراتي في كل إمارات الدولة.