عاجـل: بعد الضربة الإماراتية على الجيش اليمني الملك سلمان يباغت الجميع ويطيح بهذا الرأس الكبير ( تفاصيل طارئة )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتعيين رئيسا جديدا للديوان الملكي. وقضى الأمر الملكي الذي اصدره العاهل السعودي بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

يأتي هذا بالتزامن مع التطورات الخطيرة في قضية الأزمة اليمنية والتي تسبب بها العدوان الإماراتي على قوات الشرعية، باسم التحالف، واوقع مجزرة في الجيش اليمني المتحالف مع السعودية ما يمثل إحراجا للمملكة وينعكس على سياساتها وقراراتها في الداخل. قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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