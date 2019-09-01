عاجل : وزير الدفاع السابق "محمد ناصر احمد "يفاجى الجميع ويظهر اليوم بصورة مفاجئة "لن تصدق برفقة من"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهر وزيرالدفاع السابق محمد ناصر احمد مجددا عقب سنوات طويلة من الغياب . وظهر ناصر في العاصمة الاردنية عمان حيث يقيم في صورة الى جانب مسؤول التوجيهالمعنوي بوزارة الداخلية عبدالقوي باعش. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وانسحب ناصر عن المشهد السياسي منذ تشكيل حكومة الوفاق اواخر العام 2014. وظل الرجل قليل الحضور في مناسبات كثيرة.

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