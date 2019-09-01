شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. انتفاضة للجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8658244نفذ عشرات الجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد، مظاهرة حاشدة مطالبين بترحيلهم والعودة للدفاع عن اليمن.

وتجمع الجنود الذين ينتمون للواء الثالث حرس حدود في مظاهرة حاشدة احتجاجاً على ممارسات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد قوات الجيش الوطني، وقصف الطيران الحربي الاماراتي لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين، جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 300 قتيل وجريح.

وردد الجنود المحتجون شعارات مختلفة تطالب بترحيلهم كـ "بالروح بالدم نفديك يا يمن" ، "ترحيل .. ترحيل".

وأكد المحتجون أن هذه المظاهرة لجنود من مختلف محافظات الجمهورية في الحد الجنوبي للسعودية وتأتي استجابة لنداء قائد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الشيخ حمود المخلافي للجنود اليمنيين في الحدود الجنوبية للسعودية بالعودة للدفاع عن بلدهم.

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وأطلق الشيخ المخلافي هذه الدعوة بعد قصف طيران الامارات لقوات الجيش الوطني والحديث عن مخطط لسيطرة ميليشيات الامارات على مدينة تعز ومحافظات مجاورة بعد السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن عبر ميليشيات المجلس الانتقالي.

وأطلق الشيخ المخلافي هذه الدعوة بعد قصف طيران الامارات لقوات الجيش الوطني والحديث عن مخطط لسيطرة ميليشيات الامارات على مدينة تعز بعد العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب مصادر فإن الآلاف من أبناء اليمن يشاركون منذ سنوات في معارك الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضد ميليشيات الحوثي دفاعاً عن أراضي المملكة ومعظم أفراد هذه القوات من أبناء محافظتي تعز وإب.