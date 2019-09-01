شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة تعرف على الطيار الاماراتي الذي قصف القوات الحكومية في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3130669كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الطيار الذي شن الغارات الجوية على قوات تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وبحسب الناشطين فإن قائد كلية الدفاع الوطني في دولة الامارت العميد طيار رشاد محمد السعدي اليافعي، هو من قصف القوات الحكومية وتسبب في مقتل وجرح نحو أربعمائة بين قتيل وجريح، وفقاً لبيان وزارة الدفاع اليمنية.
ونشر الناشطون صورة للعميد اليافعي وهو من أصل يمني وينتمي لقبيلة يافع وهو يرتدي البزة الخاصة بسلاح الجوي الاماراتي.
ويشغل اللواء اليافعي منصب قائد كلية الدفـــاع الوطني منذ 2 أغسطس 2012.
وانضم إلى الخدمة في القوات المسلحة الامارتية في عام 1978، وحصل على شهادة الطيران التأسيسي من طيران الجيش الفرنسي عام 1979.
وتدرج اللواء اليافعي قائد كلية الدفاع الوطني في سلّم الرتب العسكرية وتقلّد العديد من الوظائف ضمن القوات الجوية والدفاع الجوي ابتداء من طيار عمليات وقائد سرب، وفي قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في التدريب ومديرية العمليات وقائداً لمعهد القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم قائداً لقاعدة الظفرة الجوية ثم قائداً لكلية القيادة والأركان المشتركة عام 20083130669
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