شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. دبلوم (كن مع النخبة) يستأنف فعاليات التدريب مع دورة المسح الميداني في الجامعة الوطنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6106651 وفاء المطري

استأنف الًيَوُمًِ مركز الوطنية للتدريب والاستشارات في الجامعة الوطنية فرع تعز فعالياته التدريبية لدبلوم ( كن مع النخبة ) بالدورة الرابعة عشر والتي كانت بعنوان ( المسح الميداني ) للمدرب / عادل القاضي ، حيث وان الدبلوم قد انطلق في مطلع شهر يوليو الماضى ويحوى 20 دورة تدريبية في مجالات مختلفة بهدف بناء وتعزيز وتنمية قدرات المتدربين ورفدهم بالمهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل ومواكبةِ التطوّرات في المجالات المختلفة ، وكان احياء فعاليات الدبلوم بمشاركة نخبة من مدربين المحافظة المؤهلين م̷ـــِْن ذوى الخبرة والكفاءة في مجال التدريب كلًا بحسب اختصاصه ،

واكد المدرب عادل القاضي في مستهل الدورة على اهمية المسح الميداني في تحديد احتياجات الفئة المستهدفة والحصول علـّۓ المعلومات والبيانات المراد الوصول اليها بطرق واضحة ومخططة من خلال استخدام اساليب ووسائل مختلفة ، لتهدف بمجملها الى تلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة من عملية المسح الميداني واحداث التنمية المنشودة بحسب الاولويات ، وكذا تحقيق الاستجابة الطارئة للمجتمعات المتضررة من الازمات والحروب ،

Advertisements

كما استعرض طرق واساليب التحزيم الميداني المستخدمة في عملية المسح ومواصفات ومميزات الماسح الميداني والمهارات التي يجب ان يكتسبها قبل نزوله للعمل الميداني وكيفية التعامل مع المجتمع المستهدفة بخصوص ذلك .

واشار المدرب ان الدورة ستستمر لمدة ثلاث ايام بهدف اكساب المتدربين طرق واساليب المسح الميداني والتطبيق العملي لذلك م̷ـــِْن خلال تنفيذ العديد من التمارين وشرح استمارة تعبيئة البيانات المتعلقة بالمجتمع المراد الدراسة حوله ، ونوه الى ان الدورة ستساهم في تلبية حاجة المتدربين وفتح آفاق امامهم للانخراط بالعمل مع المنظمات العاملة الآن في مجال المسح الميداني في تعز واليمن ككل .

يذكر ان الدبلوم الآۆلْ م̷ـــِْن نوعه في المدينة والذي ينظمه المركز لاستغلال العطلة الصيفية في تنمية قدرات ومدارك الشباب ويحوى علـّۓ ( 20) دورة تدريبية في مجالات ومواضيع عده وهي ( تطوير الذات - الحياة بالحب - ادارة الضغوط- العمل الطوعي- مهارات الاتصال- المسح الميداني- فن صناعة القرار- بناء فريق العمل- بناء الثقة بالنفس- التفكير الابداعي- الشخصية القيادية- فن إدارة الخلافات- فن ادارة الاجتماعات- فن التسويق المعاصر- التخطيط الاستراتيجي- معادلة التمير الوظيفي - إدارة المشاريع التنموية- السلامة المهنية الوظيفية - تكوين وإدارة المبادرات- كتابة السيفي واجتياز المقابلات الشخصية) .

6106651