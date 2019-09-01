شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تنشر صورة بالغة الإهانة لـ”الإمارات” .. و ردود غاضبة من أنصار أبو ظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7370632نشرت الناشطة اليمنية توكل كرمان صورة بالغة الإهانة لدولة الإمارات عبر صفحتها بموقع تويتر.

وتضمنت الصورة شخصًا يرتدي جلباب عليه علم بلدها اليمن ، وفي قدمه شيء يشبه الكيس الدهني وعليه علم الإمارات ، بينما يقوم هذا الشخص بمحاولة فتح هذا الكيس الدهني من خلال إبرة خياطة في يده.

وتعرضت توكل لهجوم كاسح بسبب هذه الصورة من بعض مؤيدي نهج أبو ظبي في اليمن ، حيث قال أحدهم: "لولا الله ثم دولة الامارات العربية المتحدة وقوات المجلس الانتقالي لما تم فضحكم امام العالم نعم انتم حكومه ارهابيه ولابد من ابادتكم" .. وقال آخر: "لاقيمة للصورة طالما السعودية مستبعدة من مواضع الجرح" .. وقال ثالث: "الإمارات و السعودية قيح في أحد أصابع رجل اليمن يتسبب بألم خبيث ويجب اخراجهم من جسد اليمن".

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