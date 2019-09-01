رئيس الوفد اليمني : مجزرة ذمار رسالة سعودية بأن دماء اليمنيين رخيصة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

علق رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، على الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان بحق الأسرى في محافظة ذمار وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال محمد عبد السلام في تغريدة له اليوم، “يدشن العدوان الامريكي السعودي العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة مستهدفا احد السجون التابعة للأسرى في محافظة ذمار”، مشيراً إلى أن “هذه المجزرة تثبت مجددا وحشيته وإجرامه التي اتسم بها طيلة عدوانه الظالم ورسالة لكل اليمنيين بأن دماءكم رخيصة في أي اتجاه كنتم”.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، اعلنت اليوم الأحد، ارتفعا ضحايا مجزرة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت الأسرى في محافظة ذمار إلى 60 قتيلا و50 جريحا في حصيلة غير نهائية.

وأوضح متحدث الوزارة الد الدكتور يوسف الحاضري أن طيران العدوان استهدف بسبع غارات “14 صاروخا” ثلاثة مبان في كلية المجتمع بذمار تحتوي على 185 من أسرى المرتزقة الذين أسروا في جبهات مختلفة.

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وبين الحاضري أنه تم انتشال 60 جثة حتى اللحظة مرجحا ارتفاع عدد القتلى عن المائة حيث لا تزال أعداد كبيرة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن 50 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة والهلال الأحمر والمواطنين يقومون حتى اللحظة بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وتجميع أشلاء الضحايا التي تناثرت في المكان.

وعبر متحدث وزارة الصحة عن أمله من المنظمات العاملة في الجانب الإنساني أن يكون لها موقفا تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان.

وأشار إلى أن هناك وعود من الصليب الأحمر تلقتها وزارة الصحة بالنزول إلى موقع الجريمة واصدار بيان وتقديم المساعدة الطبية.