قائد الثورة في أول السنة الهجرية يدين استهداف الأسرى في ذمار ويحذر من المغامرة الخاطئة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

وجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي التهاني والتبريكات للشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول العيد الهجري ، ذكرى هجرة النبي صلوت الله عليه وعلى آله من مكة الى المدينة .

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، والتي ادان فيها الجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها العدوان بحق الأسرى في سجن ذمار ، مؤكدا أن هذه الجريمة تعبر كسابقاتها من الجرائم اليومية لتحالف العدوان التي يرتكبها بحق الشعب عن السلوك الاجرامي الذي اعتمد عليه العدوان كوسيلة لكسر صمود وثبات الشعب اليمني.

وأكد السيد أن الجريمة تعبر عن حقد وافلاس انساني واخلاقي وتخبط وانسداد افق لتحالف العدوان في معركته العبثية والظالمة ضد الشعب وتقدم شاهدا مع الكثير من الشواهد اليومية على أن تحالف العدوان يستبيح كل أبناء الشعب ويتعامل بلا انسانية مع كافة أبناء البلد حتى تجاه الموالين له.

وقال السيد عبدالملك “هناك الشواهد الكثيرة والاحداث الكثيرة والواضحة يتحدث عنها حتى المتعاملين مع العدوان كيف يتعامل العدو حتى في جبهات القتال مع من باعوا أنفسهم له وخانوا من أجله وطنهم وقيمهم ودينهم ووطنهم وباعوا كل شيء من أجل الحصول على مكاسب تافهة وأموال مدنسة.

ونصح قائد الثورة كل من يقاتلون في صف العدوان أو من يبعثون أبناءهم أن يتقوا الله ويراجعوا حساباتهم ، مؤكداً أن هذه مغامرة خاطئة وخسارة رهيبة في غير محلها، مذكراً في الوقت ذاته بأعترافات من تورطوا في خيانة بلدهم بأن ما يجري هو احتلال وعدوان

Advertisements

وقال السيد: الأحداث الأخيرة في عدن و شبوة أظهرت سيطرة الأجنبي على مسرح الوقائع وكيف يؤدب تلك الأدوات المحلية إن خرجت قليلا عن مسار توجيهاته وأوامره

واضاف: عندما تقدم البعض مبتهجا إلى عدن دون إذن السعودي تم طردهم فورا وقتلت أحلامهم وآمالهم، مبيناً انه غير متاح ولا مسموح للخونة أن يتحركوا وفق حساباتهم قيد أنملة عن المسار المحدد الذي يخدم حصريا مصالح الأجنبي في اشارة الى السعودية والامارات.

واكد السيد عبدالملك ان من باع شعبه واستقلاله وكرامته فهو مفلس على نحو فضيع وشنيع

وخاطبا خونة العدوان: إن لم يكن لكم موقف إزاء استباحة الأعداء بحق أسراكم فأنتم تخسرون أكثر فأكثر

وشدد على ضرورة أن تشكل الانتهاكات والجرائم اليومية للعدو دافعا لتحمل المسؤولية للتصدي لكل أشكال العدوان وصولا إلى الانتصار