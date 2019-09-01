الاكثر مشاهدة - بعد إعلان مثير.. وصول هذا القائد العسكري البارز إلى عدن قادمًا من السعودية .. ومصادر تكشف عن مهمته القادمة (الاسم والصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان مثير.. وصول هذا القائد العسكري البارز إلى عدن قادمًا من السعودية .. ومصادر تكشف عن مهمته القادمة (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن، قائد محور العند اللواء ثابت مثنى جواس، قادما من المملكة العربية السعودية. وقال مصدر مقرب من اللواء “جواس” أنه عاد إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. Advertisements ​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​ وأضاف المصدر أن اللواء جواس، سوف يباشر مهامه في قيادة محور العند قريباً. وكان جواس أعلن في وقت سابق بعد انقلاب عدن، تأييده لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

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