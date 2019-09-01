شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : تطورات عسكرية متسارعة ...وسط تحليق كثير للطيران الإماراتي ...بقيادة نجل الشهيد عبدالرب الشدادي ...قوات عسكرية ضخمة تسيطر الان على نقطة العلم "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حصل موقع "جهينة يمن" على مقطع فيديو حصري يظهر سيطرة قوات عسكرية تابعة للجيش الوطني بقيادة العقيد سيف عبدالرب الشدادي قبل قليل على نقطة العلم ويظهر في الفيديو تحليق كثيف لطيران الامارات قد يعجبك أيضًا: Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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