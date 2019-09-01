شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : هاني بن بريك يفاجى الجميع ويوجة الآن دعوة لكل الجنوبيين بخصوص أبناء الشمال "النص" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال القيادي الجنوبي في ميليشيات ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، أنه لا توجد أي مشكلة بين الجنوبيين وبالشماليين. قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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