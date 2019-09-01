شكرا لقرائتكم خبر عن ليست ضد الشرعية ولا ضد الانتقالي ولا ضد التحالف ...أكبر مديرية في اليمن تنتفض في وجه هذه الفئة ( شاهد 6 صور ادهشت ابناء الشمال والجنوب ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4878564وجه القيادي والسياسي البارز في منطقة التربة - حجرية سيف عبد الرحمن النعمان دعوة لأبناء المنطقة للخروج عن بكرة ابيهم في وجه كل من يسعى وراء الفتنة واقلاق السكينة العامة .

ووجه النعمان نداء عاجل لكل ابناء المديرية التي تعد من اكبر المديريات في اليمن من الحزبيين وغير الحزبيين والمستقلين وكافة الاطياف للوقوف صفا احدا في وجه من يريد فرض هيمنته على الناس باستخدام القوة .

وقد استجاب ابناء المديرية لدعوة النعمان وخرج الجميع منددين بمن وصفوهم بالعابثين.

وقد خرجت الحشود عن بكرة ابيها رافضة اي بعث بأمن الناس وسكينتهم تحت اي مسمى .

""الخليج 365"" يعيد نشر الدعوة التي وجهها النعمان لأبناء ذبحان والتربة والمديريرة كلها.كما وردت الينا

نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله القائل إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا صدق الله العظيم

والصلاة والسلام علي سيدنا محمد القائل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق الله العظيم

إخوتي وأبنائي الشرفاء الاحرار في عموم مديريات الحجرية الكرام

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاتة

أوجه خطابي هذا الى كل حر شريف غيور علي وطنه ، فلقد حُملت أمانة التنوير واوقِدت مشاعلها من الحجرية إلي عموم الوطن واليوم يُراد لها أن تكتوي بنار الإحتراب والإقتتال من قِبل فئة ضلت طريقها وأعماها الغرور وإستاسدت بقوتها واتجهت نحو مدينة التربة عاصمة الحجرية ومنبع الثوار وموطن الاحرار لتدميرها وإيقاظ الفتنة فيها تلبية لأهواء أحادية بعد إحكام قبضتها علي عاصمة المحافظة فلم يتبق لها الا مديريات الحجرية وتناست ان قوى الانقلاب في الإتجاه الاخر ، ولكن هيهات لها ذلك .

أيها الاحرار الشرفاء

♦الحجرية مشعل تنوير ومدنية

♦الحجرية مدرسة نضال وكفاح

♦الحجرية ترفض الإرهاب

♦الحجرية قلب تعز النابض ولا تعترف بالمناطقية ولا الطائفية فهي ملاذ آمن للجميع

♦الحجرية آمنة مطمئة برجالها الشرفاء الاحرار ولم تدنس ولم تطئها قوى الانقلاب فليستعرضوا قوتهم في الاتجاه الاخر

♦الحجرية هي الحاضنة لنواة الجيش الوطني اللواء 35 مدرع قلعة الصمود ورمز البطولة والفداء ولن تسمح بإستهدافة تحت أي مبرر او ذرائع كانت

♦الحجرية ستدافع وبكل قوة عن رموزها وأعلامها وهويتها النضالية

أيها الاحرار الشرفاء

إن موعدنا الاحد القادم الاول من سبتمبر 2019م في المسيرة الحاشدة بمدينة التربة والرافضة للعنف والإرهاب والتبعية والاستعباد

♦فلنكن جميعا علي مستوى الأمانة الملقاة علي عاتق الحجرية وأبنائها الشرفاء الاحرار ليعلم القاصي والداني من تكون الحجرية وستقول كلمتها دون مواربه او وجل

Advertisements

تذكروا قول شاعرنا العظيم (الفضول) رحمة الله تغشاه

وستبقى في مدى الايام أخلاقنا زاهية لن تخلقا

وسيبقي وجهك المشرق يا وطني بالضوء منا مشرقا

وسيبقى قاهر الشعب على وجه أرضي عدماً .. عدماً لن يخلقا

ليس منا ابدا من فرقا

ليس منا ابدا من مزقا

ليس منا ابدا من يسكب النار في أزهارنا كي تحرقا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيف عبدالرحمن نعمان

4878564