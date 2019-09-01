الاكثر مشاهدة - عاجل : قوات ضخمة في طريقها الآن لاقتحام هذه المحافظة التي يسيل لعاب محمد بن زايد من أجلها .. ومصادر تكشف (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - حشد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه محافظة شبوة شرق البلاد، في محاولة للسيطرة من جديد، بعد أن أحكم الجيش الحكومي قبضته عليها في الـ 23 من أغسطس 2019م الماضي. وقال مصدر عسكري: إن أرتالاً عسكرية تحوي معدات وأسلحة متنوعة انطلقت من الساحل الغربي ” باتجاه محافظة شبوة. ​​​ ​ Advertisements ​ ​​​​​​ ​ وبحسب المصدر، فإن نقل هذه القوات من الساحل الغربي جاء نتيجة للتسوية التي أبرمتها الإمارات مع الحوثيين بوساطة إيرانية لتعويض خسارة المجلس الانتقالي في شبوة على يد قبائل المحافظة والجيش الوطني الأسبوع قبل الماضي. وتتوافد حشود أخرى قادمة من الضالع ولحج ويافع، فيما تتمركز في موقع العلم بأبين على المدخل الشرقي لمحافظة عدن، استعداداً للذهاب نحو محافظة شبوة الغنية بالنفط والمعادن والتي سبق أن سلمت الإمارات منطقة بلحاف المنشأة النفطية، حيث كانت قد سيطرت عليها منذ العام 2015م.

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