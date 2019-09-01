الاكثر مشاهدة - أول رد عاجل من ‘‘ابن زايد’’ على رسالة ‘‘حاكم دبي’’ التي طالبه فيها بوقف العبث والفوضى .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد عاجل من ‘‘ابن زايد’’ على رسالة ‘‘حاكم دبي’’ التي طالبه فيها بوقف العبث والفوضى .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على رسائل نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، والتي دعا فيها الأخير المغردين الإماراتيين إلى وقف "العبث والفوضى".

ورد ابن زايد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد قائلا: "التغريد من أجل الوطنمهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكراً محمد بن راشد".

وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، وجه السبت مجموعة من الرسائل لمواطني بلاده، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، هاجم فيها النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إياهم للكف عن "العبث والفوضى" على هذه المواقع.

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وقال محمد بن راشد: "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها"، مضيفا أن "سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأكد حاكم دبي أنه "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وشدد على أنه "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب"، مشيرا إلى أن "صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد".

ووفق نشطاء، فإن محمد بن راشد يقصد في رسالته كلا من قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، اللذين أثارت تغريداتهما الأخيرة الكثير من الجدل بهجومهما على عدد من الدول العربية.

وكان المزروعي قد هاجم الجزائريين خلال مشاركة منتخبهم في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر، حيث نشر فيديو لأعمال شغب قامت بها جماهير جزائرية في مطار القاهرة، معلقا بأنه "بعد مشاهدة هذا الفيديو، أعتذر عن تشجيعي منتخب الجزائر، ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره أساء إلى رجال أمن مصر الحبيبة".

وتابع: "جمهور همجي ومتخلف، وبعد هذا الفيديو أقسمت أن أشجع أي منتخب يقابل الجزائر، حتى وإن كان منتخب إسرائيل".

فيما نشر ضاحي خلفان العديد من التغريدات المسيئة لليمن وشعبها، حيث هاجم الشرعية وكال المديح لجماعة الحوثي، ما أثار استياء النشطاء اليمنيين والعرب.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر تويتر: "شاركنا بفاعلية لا تخفى على أحد بتحرير 80% من أراضي اليمن، فنحن عائدون وبقي لدى الحوثي 20%"، وأضاف: "كما خرجتم يا شماليون بملابس النساء هربا من الحوثي، عودوا إلى شمالكم بزي الحريم وحرروه".

وأضاف مادحا الحوثي: "عبدالملك (الحوثي) أرجل من أرجل رجالكم.. إذا كلامي غلط خلونا نشوفكم".

ونشر خلفان سلسلة من التغريدات أساء فيها إلى الحكومة الشرعية وهادي في اليمن، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا عن اتهامها للإمارات بالخيانة، بسبب انقلاب قاده انفصاليين وموالين لأبوظبي في عدن العاصمة المؤقتة لهادي.

وأوضح خلفان أن مشاركة بلاده في حرب اليمن "ليست من أجل الشرعية.. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة"، وفق قوله.