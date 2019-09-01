الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة للانتقالي الجنوبي .. وبدء أول تحرك قبلي ضده بقيادة هذه الشخصية البارزة (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للانتقالي الجنوبي .. وبدء أول تحرك قبلي ضده بقيادة هذه الشخصية البارزة (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي البارز في الحراك الجنوبي، الشيخ محسن الختش المرقشي نجل الشاعر الكبير عبدالله سعيد الختش انشقاقه عن دعاة الانفصال وانضمامه للشرعية.

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وقال المرقشي، ان ذلك يأت ذلك احتجاجا على الممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض ادوات الانتقالي في عدن.

وكان الشيخ محسن الختش أحد داعمي فعاليات الحراك الجنوبي منذ العام ٢٠٠٧م.

واكد ان انشقاقه رفضا لهذه الممارسات .

وتجري حاليا مشاورات مكثفة بين عدد من أبناء المراقشة وباكازم للإنشقاق عن الحراك الجنوبي والانضمام للشرعية .