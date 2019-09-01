شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للانتقالي الجنوبي .. وبدء أول تحرك قبلي ضده بقيادة هذه الشخصية البارزة (الاسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي البارز في الحراك الجنوبي، الشيخ محسن الختش المرقشي نجل الشاعر الكبير عبدالله سعيد الختش انشقاقه عن دعاة الانفصال وانضمامه للشرعية.
وقال المرقشي، ان ذلك يأت ذلك احتجاجا على الممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض ادوات الانتقالي في عدن.
وكان الشيخ محسن الختش أحد داعمي فعاليات الحراك الجنوبي منذ العام ٢٠٠٧م.
واكد ان انشقاقه رفضا لهذه الممارسات .
وتجري حاليا مشاورات مكثفة بين عدد من أبناء المراقشة وباكازم للإنشقاق عن الحراك الجنوبي والانضمام للشرعية .
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة للانتقالي الجنوبي .. وبدء أول تحرك قبلي ضده بقيادة هذه الشخصية البارزة (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.