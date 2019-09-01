شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مدير قناة سكاي نيوز يفجر مفاجأة .. من هذه المدينة انطلقت الطائرات الاماراتية وهذا موقف السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مدير علاقات الأخبار بقناة "سكاي نيوز عربية" جمال الحربي، يوم السبت، ان الطائرات الاماراتية التي قصفت قوات الجيش الوطني بالعاصمة المؤقتة هي طائرات اماراتية تم توجيهها من غرفة عمليات التحالف العربي بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأكد الحربي ان توجيه هذه الطائرات من غرفة عمليات التحالف العربي بالرياض كانت رداً على من يحاول نسج الكيد وتحويل الخلافات اليمنية الى خلاف سعودي اماراتي.

وأضاف الحربي، مؤكداً أن التحالف العربي لا يدعم شرعية الرئيس هادي: "وفيما يضيق الحبل على شرعية هادي بسبب اختراقها الواضح من الإصلاح فإن طريق الخروج مرسوم ومعروف عبر شرعية حقيقية موجودة بالفعل لتحل محل الفاسدين، وهي التي سيدعمها التحالف الذي أخذ بالاعتبار مصالح الشعب اليمني".

وأثارت معلومات مدير علاقات الأخبار بقناة "سكاي نيوز عربية" الكثير من التساؤلات حول علاقة السعودية بالضربات الجوية الاماراتية على قوات الجيش الوطني بمحافظتي عدن وابين وما موقفها من انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي وتلك الضربات التي استهدفت قوات الحكومة الشرعية وهي التي قدمت بدعوى دعم الشرعية ضد انقلاب جماعة الحوثي.

يجدر الاشارة إلى أن السعودية وقيادة القوات المشتركة في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تلتزم الصمت منذ يوم الخميس الماضي ولم تُصدر حتى هذه اللحظة أي بيان بخصوص الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الامارات بحق قوات الجيش الوطني، في الوقت الذي اصدرت فيها وزارة الخارجية الاماراتية بياناً وصفت فيه القوات الحكومة بـ"التنظيمات الارهابية" وادعت انها نفذت عمليات للدفاع عن النفس وتدخلت لإيقاف هجمات ضد قوات التحالف العربي.