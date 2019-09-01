صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح الحدودية

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. ويوم أمس قصفت المقاتلات الحربية، مواقع وأهدافا عسكرية للمليشيا في عدد من مديريات المحافظة. Advertisements

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