التميمي يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي

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الأحد 1 سبتمبر 2019

التميمي

كتب الخليج 365 - المكـلا

أكد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي على قدرة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي لمدينة المكلا ومدن الساحل كافة، وأن رجال الأمن سيكونو بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار حضرموت وستتعامل بقوة وحزم ضد أي أشخاص أو جماعات تحاول إثارة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار وسكينة المواطنين.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العميد التميمي في الطابور الصباحي لضباط وصف وجنود وكل منتسبي الأمن والشرطة، صباح اليوم، أشاد خلالها بالانضباط والتواجد المستمر لكل الوحدات الأمنية والحس الأمني واليقظة العالية التي يتمتع بها الضباط والأفراد، حماة حضرموت وصمام أمنها جنباً إلى جنب مع قوات النخبة الحضرمية البواسل، أصحاب الكلمة الفصل في الحفاظ على حضرموت ومصالحها العامة والخاصة.

وقال العميد التميمي في سياق كلمته أن حضرموت ستظل شامخة وآمنة بسواعد رجالها وتكاتفهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسنظل مرابطين على ترابها ومحافظين على أمنها ومصالحها ومعنا كل الشرفاء الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن تبقى حضرموت صامدة أمام كل المؤامرات التي تُحاك ضدها.

ولفت القائد التميمي إلى وجود خلايا نائمة دخلت إلى حضرموت في الآونة الأخيرة وخلايا نائمة موجودة من السابق، "ولكن أؤكد لكم بأنها ستبقى نائمة إلى الأبد ولن تستطيع أن ترفع رأسها بعد اليوم لأن حضرموت ورجالها ستكون لهم بالمرصاد وسيتم قطع اليد التي تمتد لتعبث بأمن واستقرار ومقدرات حضرموت".

وحيّا العميد التميمي التواجد الأمني لرجال الأمن البواسل في مقراتهم ومراكزهم الأمنية والدوريات في الشوارع والجهود الكبيرة التي يبذلها جميع منتسبي الأمن من أجل الحفاظ على المنجزات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الأربع الأخيرة وحالة الأمن الذي تعيشه المكلا ومدن ساحل حضرموت.