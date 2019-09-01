الحوثي يختطف الأسر العائدة إلى مناطقها ويشترط المال مقابل الإفراج

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - صنعاء
في الوقت الذي تطلق فيه دعوات شكلية لعودة الفارين من مناطقها، تمارس ميليشيا الحوثي عمليات اختطاف بحق بعض العائدين من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وكشف أخيراً الصحفي الموالي للجماعة، محمد المقالح، عن تعرض شخص عائد إلى صنعاء للاعتقال من جانب الحوثيين في محافظة ذمار، رغم أن والده يعمل مع الجماعة.
وذكر المقالح، في تدوينة على حسابه في توتير، أن قيادات حوثية اعتقلت الشخص العائد، وترفض إطلاق سراحه مشترطة دفع مبلغ 700 ألف ريال للإفراج عنه.
وتتحدث العديد من المصادر عن عمليات اختطاف من جانب الحوثيين، طالت عشرات العائدين إلى مناطق نفوذها، رغم دعواتها المستمرة للعودة ووعودها بعدم تعرض العائدين لأي أذى.
وتقول المصادر، إن قيادات حوثية تمارس عمليات الخطف للعائدين، وتبتزهم مبالغ مالية كبيرة، مقابل إطلاقهم من معتقلات الميليشيا.
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