متحدث التحالف: الهدف الذي تم قصفه بذمار عسكري وليس سجنا كما ادعى الحوثيون

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الأحد 1 سبتمبر 2019

العقيد تركي المالكي

كتب ذمار - الخليج 365

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، أن "لدينا الأدلة تثبت أن الهدف الذي تم قصفه في ذمار كان عسكرياً وليس سجناً كما تزعم ميليشيا الحوثي".



وأضاف المالكي في تصريحات رصدها "الخليج 365" أن "التحالف استهدف موقعا عسكريا للميليشيات في ذمار".

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وأشار إلى أن "الهدف الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار".

وقال "اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين".

وشدد على أن "الهدف الذي تم قصفه عسكري وليس سجنا كما ادعى الحوثيون".

وبين أن "ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول على أسلحة".

وأشار إلى أن "تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني".