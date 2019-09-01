Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements عدن - الخليج 365 قال المحلل السياسي، ماجد الرئيسي، إن "سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبناها الحكومة اليمنية مضيعة للوقت".

وأضاف الرئيسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" متحدثاً عن الحكومة الشرعية- "وصراخها لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر لدى واشنطن". وأشار إلى أن" السبيل الوحيد لتكفير ذنب استهدافها لقوات التحالف عبر داعش والقاعدة أن تحول بوصلتها باتجاه الحوثي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مُحلل سياسي: صراخ الشرعية لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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