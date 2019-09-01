شكرا لقرائتكم خبر عن المشهد الرهيب الذي وقع في صنعاء ووادمعت عيون اليمنيين وهزت وجدانهم ( شاهد صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8411702في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، وانتشار وتغذية العنصرية والطائفية بين ابناء البلد الواحد، تبثت الأحداث والوقائع أن اليمنيين شعب واحد محب يساعد الغير ويقف بجانبهم، بعيدا عن كل الصراعات التي يتم تغذيتها من دول وجهات طامعة في اليمن.

حيث شارك اليوم السبت، العشرات من ابناء العاصمة صنعاء، في حفل زفاف شاب من محافظة تعز، لا تجمعهم به اي صلة صداقة او قرابة وسط اجواء احتفالية ومحبة..



القصة بدأت بعدما استنجد الشاب محمد أمين الاغبري،في مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبسبب نزوحه الى العاصمة مساعدته في حفل الزفاف المقام في صنعاء..

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المنشور لاقى صدى واسع، بين الشباب في صنعاء، والمؤثرين بينهم، ورغم طلبه فقط المساعدة في " الزفة" واعلانه تعبئة بنزين من يحضر، الا أن الشباب الذي بلغ عددهم العشرات، كانوا حاضرين في كل مراسم الاحتفال، ليكونوا مكان أهله واصدقائه.

حضيت الحادثة بالاشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن اليمنيين ورغم كل الظروف التي مروا بهم، يضلون شعب واحد، متكاتفين ومتحابين



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