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كمائن جديدة تحصد أرواح العشرات من قوات هادي في شبوة وأبين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر محلية عن كمائن مسلحة نفذها مسلحون في شبوة وأبين، ضد قوات هادي.

واعترض مسلحون موالون للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مركبات عسكرية تابعة لحكومة هادي في منطقة النقَبَة وأطلقوا النيران عليها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفرار الآخرين نحو مناطق جبلية بين أبين وشبوة.

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وأكدت المصادر أن قُرابة 70 شخص قُتلوا في هذا الكمين بعد رصد دقيق اثناء انسحابهم من محافظتي عدن وابين الى شبوه، مشيرة الى انه لم ينجو من قوات هادي سوى القليل جداً، لا سيما بعد تدخل الطيران الاماراتي الذي ساند مليشياتها، بقصف الرتل العسكري الفار باتجاة شبوة.

كما تعرضت قوات هادي لكمين مسلح في منطقة خديْرة بأبين، بالتزامن مع كمين ثالث في منطقة العرِم في مديرية حَبّان.

 

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