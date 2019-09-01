الاكثر مشاهدة - عاجل : ضربة مباغتة لمليشيات الحزام الأمني ومصرع القيادي البارز في الانتقالي الجنوبي (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضربة مباغتة لمليشيات الحزام الأمني ومصرع القيادي البارز في الانتقالي الجنوبي (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية أن قتلى وجرحى سقطو من بينهم قيادي بارز في مليشيا الإنتقالي المدعوم من الإمارات اثناء محاولة فاشلة للهجوم على موقع عسكري للحكومة الشرعية بأبين جنوب اليمن.

وأضافت المصادر: أن قوات من الإنتقالي الجنوبي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في منطقة “قرن الكلاسي” قرب مدينة زنجبار عاصمة أبين.

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وأوضح المصد: بأن الجيش تصدى لهذه المجامع التابعة للإنتقالي ودمراسلحتهم وعتادهم بالكامل، وأسرى منهم العشرات فيما سقط من تبقى منهم بين أسير وجريح.

وأكد المصدر العسكري مقتل القيادي في الإنتقالي “أبو علي اليافعي” وهو من أبرز القيادات السرية المقاربة من الإمارات.

يذكر أن أبو علي اليافعي، هو مسؤول التسليح في الحزام الأمني في محافظتي “أبين ولحج ” وأحد العناصر التي إقتحامت المستشفيات إلى جانب حيدرة السيد وصفت الجرحى.