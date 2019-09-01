الاكثر مشاهدة - الإمارات تعلن الحرب على الشرعية ومساندة الحوثيين بطلعات جوية .. وتطلق هذا الوصف على قوات الجيش اليمني

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن الحرب على الشرعية ومساندة الحوثيين بطلعات جوية .. وتطلق هذا الوصف على قوات الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ، اليوم الأحد، عزمها مواصلة استهداف قوات الجيش بالغارات الجوية، مساندة للانقلابيين الحوثيين شمالًا والانتقالي المتمرد جنوبًا.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش، ان دولة الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ستواصل استهداف التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد أيام من استهداف الامارات لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين وإعلانها لاحقاً بأن تلك القوات تابعة “التنظيمات الارهابية”.

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وأضاف قرقاش في تغريدات على تويتر: ” ان التحالف قلق بشأن استغلال التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش للتصعيد في جنوب اليمن”، مشيراً إلى أن بقاء تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن.

وتوصف دولة الامارات الجيش اليمني بأنه كيانات ارهابية .

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أيام قليلة من استهداف طائرات الامارات لقوات الجيش في عدن وأبين، المذبحة التي أودت بحياة مئات القتلى والجرحى من الجنود.