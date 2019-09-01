الاكثر مشاهدة - حاكم دبي يرفع العصا الغليظة في وجه سفهاء الإمارات ويتوعد ضاحي خلفان والمزروعي وبقية المتطاولين بسبب قلة أدبهم (وثيقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يرفع العصا الغليظة في وجه سفهاء الإمارات ويتوعد ضاحي خلفان والمزروعي وبقية المتطاولين بسبب قلة أدبهم (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الإماراتية مغردي بلاده، في إشارة إلى شلة ضاحي خلفان والحربي وسواهم، الذي "يسيئون لسمعة البلاد".

وقال "محمد بن راشد" في وثيقة اسمها "رسالة الموسم الجديد" بمناسبة قدوم السنة الهجرية الجديدة.

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وأضاف "آل مكتوم" في رسالة العام الجديد: ‏"العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها".

وتابع القول: "سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وبدا "بن راشد" مستشعرا خطر المغردين: "الخارجية معنية بالتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا والحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وهدد قائلا: ‏لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب.

حكمة زايد تنبض من جديد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس حكومتها ..

يؤكد في رسالة الموسم الجديد :

"العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعن. " pic.twitter.com/jAbjndtHGP— سليمان العقيلي (@aloqeliy) حكمة زايد تنبض من جديد



الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس حكومتها ..

يؤكد في رسالة الموسم الجديد :

"العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعن. " pic.twitter.com/jAbjndtHGP — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 31, 2019

ويقود "ضاحي خلفان" ومغردون إماراتيون حملة مسعورة على "تويتر" يهاجمون اليمنيين تارة ومعظم الدول العربية، جعلت من "الامارات" ساحة للهشتاقات الساخرة وحملات غاضبة، نسفت تاريخ المؤسس زايد آل نهيان، بحسب حاكم دبي.

وبدت الرسالة شديدة اللهجة ضد المغردين، الذين لم يعد لهم من عمل سوى المكوث أمام شاشات الهواتف والتغريد بالمراهية على مدار الساعة.

تأتي هذه الرسالة من حاكم دبي، عقب تغريدة لـ"قائد شرطة دبي السابق" الذي ناشد قيادة البلاد لقطع العلاقة باليمن واليمنيين "بتاتا"، الأمر الذي جعل مغردين من دول عربية عدة يطالبونه بإدراج بلدانهم ضمن هذا الرجاء، في إشارة إلى الكراهية المتزايدة للإمارات، وهذا ما لا يرضاه "آل مكتوم" على حد قوله.

وتزايدت الحملات ضد الإمارات عقب تدخل إمارة أبوظبي في مختلف البلدان العربية تخريبا وتدخلا سافرا، كان آخرها قصف الجيش الحكومي اليمني بعدة غارات ليسقط العشرات بين قتيل وجريح، ودعمها الانفصاليين جنوب البلاد.

المصدر: تعز أونلاين