شرطة مأرب تنعي مدير أمن مديرية الجوبة

أعلنت شرطة محافظة مأرب، شرق اليمن، عن مقتل مدير أمن مديرية الجوبة، أثناء أداء واجبه الوطني. وقالت شرطة مأرب، في بيان نعي، إن مدير أمن مديرية الجوبة العقيد كهلان القبلي نمران، استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في عملية أمنية الخميس الماضي.



وأضافت الشرطة في بيان النعي: "إن الشهيد كان من القيادات الأمنية الوطنية التي لها دور كبير في التصدي والدفاع عن مأرب أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب الحوثية، وكان شجاعاً مقداماً في حمل البندقية ومواجهة قوى الشر والعصابات الخارجة عن النظام والقانون".



وذكرت أن الشهيد نمران كان له بصماته الواضحة في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وضبط عمليات التهريب وملاحقة العناصر التخريبية وتأمين المديرية من الفوضى وبذل الجهود الكبيرة في خلق بيئة آمنة ومستقرة رغم ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد واستمرار استهداف المليشيا الحوثية والخلايا النائمة للمحافظة ككل والمديرية على وجه التحديد.



ويقود أمن مأرب عمليات أمنية ضد الخارجين عن القانون والعصابات المسلحة التي تمارس القطاعات القبلية في المحافظة.



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