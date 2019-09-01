إب.. 4 قتلى في حوادث جنائية منفصلة

قتل أربعة مواطنين وأصيب 2 آخرين، في حوادث جنائية منفصلة، بعدد من مديريات محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مديرية المشنة في مركز المحافظة، شهدت حادثتي قتل وشروع بالقتل خلال الساعات الماضية.



وبحسب المصادر فإن المواطن "عمر عبده الشعيبي" قتل، وأصيب آخر يدعى "نور الدين فيصل الشعيبي" برصاص أحد المسلحين في مديرية المشنة.



وفي مديرية يريم شمال محافظة إب، قتل مواطناً أمام مبنى إدارة أمن المديرية ،في خلاف شخصي نشب بين الجاني والمجني عليه، ولاذ الجاني بعد تنفيذ الجريمة بالفرار.



وقال سكان محليون، إن سائق سيارة يُدعى "عبدالله الكبسي" قتل برصاص مسلح ينتمي إلى أسرة بيت النباعي من ذات المديرية، على إثر خلاف طارئ نشب بينهما.



وفي ذات المديرية، أصيب مواطن يدعى "نور الدين الفلاحي " ـ 30 عام ـ برصاص مسلح ، في خلاف على قطعة أرض منظورة لدى المحكمة.



وفي مديرية السبرة، جنوب شرق محافظة إب، قتل الشاب" أمير عبدالرحمن الشعيبي" برصاص عصابة مسلحة قامت بالتقطع للضحية في قرية بيت العودي بلاد الشعيبي وأطلقت عليه الرصاص واردته قتيلا.



وشهدت مديرية ريف إب، حادثة قتل مواطن بالخطأ، في أحد الأعراس بمنطقة مشورة ،حيث تحول العرس إلى مأتم.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية، في ظل غياب الأمن والقانون.

