شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: هروب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى قطر ومصادر تفجر مفاجأة مدوية وتكشف الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الأفلات والهرب والخروج من الرياض هكذا هو العنوان الأول لخطة محكمة لتمكين الرئيس من اليمني مغادرة الاراضي السعودية خلسة وبتدبير محكم ليكون العنوان التالي استقبل سموامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مطار حمد بن خليفة الدولي..

مصادر سياسية ودبلوماسية كشفت عن قيام مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي بأبلاغ الديوان الملكي بتفاصيل خطة هروب الرئيس اليمني من المملكة..

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واوضحت المصادران الخطة تضمنت هروب الرئيس اليمني من السعودية الى سلطنة عمان برا ومنها يتوجه الى دولة قطر عبر طائرة خاصة اعدتها حكومة قطر لنقله من عمان..

ولفتت المصادرلعدم وجودأي معلومات لدور عماني رسمي في الخطة، التي يبدو أن استخدام عمان كمحطة ترانزيت يأتي في سياق عدم كشف الخطة لطرف ثالث وهو مسقط..

واشارت المصادر ان اعلان وصول الرئيس اليمني للدوحة سيتزامن مع خطاب متلفز للرئيس اليمني يعلن من خلاله قراره بانهاء دور التحالف العربي وكافة عملياته في اليمن وفي ذات الوقت تسلم الخارجية اليمنية رسائل بقرارالرئيس اليمني وحكومته لمجلس الامن والدول الخمس الدائمة العضوية والجامعة العربية ونشرها رسميا ..

واضافت المصادر ان مدير مكتب الرئيس اليمني عبدالله العليمي هومن يحدد مواعيد تسليم تلك الرسائل وبث الخطاب الرئاسي بالتنسيق مع (ظل الرئيس) والذي يعتقدانه الشخصية الرئيسية ومحور تنفيذ الخطة الذي سيكون حلقة الوصل بين الجميع بمافي ذلك الديوان الاميري القطري

المصدر اتجاهات نت