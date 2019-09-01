شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كيف ردت السعودية على الشكوى التي قدمتها الشرعية ضد الامارات .. اعلامي في واشنطن يكشف الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مدير مكتب قناة الجزيرة السابق في اليمن ومراسلها في واشنطن مراد هاشم عن موقف سعودي صادم للشرعية اليمنية إزاء شكواها ضد الإمارات واتهامها بشن غارات جوية على قواتها بعدن

وقال ان مسؤولين عسكريين يمنيين تلقوا لوماً و تقريعاً من الجانب السعودي بسبب تحريك قواتهم باتجاه عدن .

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وقال هاشم ان الجانب السعودي اعتبر أن ذلك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت التزمت به وزارة الدفاع اليمنية.

ومضى مراد هاشم في حديثه بالقول : كان المسؤلون اليمنيون يتوقعون خلال اجتماع اليوم رداً سعودياً على الطلب اليمني بشأن اتخاذ موقف من الغارات التي شنتها الإمارات ضد قواتهم الا ان الموقف السعودي كان صادماً للجانب اليمني.

ومن اللافت في هذا السياق هو أن بياني مجلس الأمن الدولي و الخارجية الأمريكية تجنبا الإشارة إلى الغارات الاماراتية أو اتخاذ موقف ازاءها و دعما الدعوة السعودية لحوار في جدة بين الحكومة و المجلس الانتقالي رغم ما ورد فيهما من إشارات بشأن احترام مؤسسات الدولة و رفض السيطرة عليها بالقوة