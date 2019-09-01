الفنان الموهوب “مروان باقاسم” يكشف “لليمن العربي” انطلاقته في مجال الرسم

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة من الرسومات

كتب الخليج 365 - حاوره: بكر محسن

كشف الفنان الشاب “مروان منصور باقسم” لموقع “الخليج 365”، عن بداياته المشوقة في مجال فن الرسم.



وأكد منصور “لليمن العربي” أن سبب انطلاقته في الرسم يعود لشعوره بالحرج من أحد أصدقائه عند ما كان يطلب منه أن يرسم له بعض اللوحات من حين لآخر، الأمر الذي دفعه لتعلم ذلك الفن الجميل ليرسم ما طاب له من اللوحات بريشته الأنيقة.

ولحسن الحظ، لم تعترض مسيرة الشاب منصور الكثير من الصعوبات، إلا أنه استاء من استهزاء البعض في بداية انطلاقته، لكنه سرعان نا أبهرهم بموهبته المثيرة للاهتمام.. وإلى نص الحوار:

* مرحبا بك معي أخي مروان منصور.. شرفتنا بقبول الدعوة.. أخبر من لا يعرفك من هو الشاب الموهوب في الرسم مروان منصور. ** شكرا جزيلا لكم على لفتتكم الكريمة تجاهي.. أنا مروان منصور باقاسم، شاب بسيط من أبناء مديرية وادي حجر غرب المكلا، عاصمة حضرموت، أتممت المرحلة الثانوية.

* كيف تولد لديك حب الرسم؟ ** تولد لدي حب الرسم عن طريق أعز صديق لي، وهو رسام فضيع وكنت معجب كثير بابداعاته، وكنت بعد كل فترة وفترة اطلب منه أن يرسم لي لي بعض الرسومات، بعدها شعرت بأنني أصبحت عبئا عليه، وربما أسبب له مضايقات..فأحببت أن أفعل ذلك بنفسي..وكنت أحاول الرسم وبدأت أتعلم بإصرار إلى أن وصلت إلى مستوى أفضل.

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* حدثنا عن أبرز الصعوبات التي اعترضت مسيرتك في مجال الفنية. ** أول الصعوبات التي اعترضت طريقي كانت إستهزاء بعض الناس برسوماتي في بداية المطاف ..لكن الحمدلله لازمت الاصرار رفيقا لي، وكنت واثق بأنه سيأتي اليوم الذي أبهرهم فيه، غير هذا لا توجد أي صعوبات ولله الحمد.

* هل كان لأحد فضل عليك في تشجيعك وتنمية مهارتك.. ماذا عن اسرتك؟ ** كان أول تحفيز لي من صديقي خالد باجامع..وكان أخي أيضا يحفزني وحفزني أكثر عندما رسمته.

أسرتي ليس لها في مجال الرسم فأنا الوحيد الذي اتجهت الى هذا النوع من الفن.

* هل لديك أية مشاركات؟ ** للأسف لم تكن لي مشاركات .. غير أنني عندما انتقلت الى سيئون كنت أرسم لوحات في بيوت ومكاتب بعض رجال الأعمال.

* في لقاء سابق لي مع أحد الرسامين بحضرموت.. أشير علي أن المردود المالي سبب جوهري لإعتزال أي مجال ومنه الرسم بلا شك.. ما ذا تقول في ذلك؟ ** والمردود المالي ليس سبب في الاعتزال..اذا كانت موهبت الرسم في قلبك فلا يستطيع اي شي خطفها منك.

* ماذا تجيد غير الرسم؟ ** من الهوايات التي امارسها غير الرسم فن القتال للعبة التايكواندو ..فقد شاركت في عدت بطولات للمحافضة، والجمهورية، وعندي حزام احمر 3 درجات.

* ما هي رسالة الشاب "مروان منصور" للموهوبين؟ * رسالتي للموهبين.. مهما وقفت امامكم صعوبات، عليكم ان تحافظوا على ما تحبونه، لتقولوا لاحقا ها نحن اليوم ثصلنا الى ما حلمنا به.

كلمة لك! * واشكرك أخي أبوبكر على تواصلك معي، وتواصلكم معي يعتبر من الاشياء التي تحفزني أكثرا فأكثر.. شكرا لكم.