Advertisements عاجل.. إعلامية سعودية تصفع الحكومة الشرعية اليمنية الأحد 1 سبتمبر 2019 طرحت الإعلامية السعودية تهاني الجهني، اليوم، عدة تساؤلات مُحرجة لحكومة الشرعية في اليمن.

Advertisements وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "سؤال يدور في بالي.. هل الأيام المقبلة ستُظهر لنا انقسامات داخل الشرعية اليمنية بعد سيل الاتهامات الموجهة لها؟ وإذا حدث كيف سيتم التعاطي السياسي مع ذلك؟ سؤال عابر". Advertisements

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