العمودي يدشن مشروع صيانة طريق المدخل الغربي للمكلا

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب Advertisements الخليج 365 - المكلا

دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي صباح اليوم مشروع طريق المدخل الغربي لمدينة المكلا الممتد من جولة الجسر الصيني إلى جسر امبيخة الأرضي بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع وتنفيذ شركة بادخن للتجارة والمقاولات المحدودة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و690 دولار.



وشدد وكيل حضرموت للشؤون الفنية خلال التدشين على ضرورة الإلتزام بالمواصفات المعتمدة والمحددة وانجاز العمل خلال مدته المحددة بـ6 أشهر، لافتا إلى أن مدينة المكلا ستشهد تنفيذ عدد من مشاريع الطرقات خلال هذا العام.

حضر التدشين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير صندوق صيانة الطرق حضرموت المهندس عوض بارفعة ومدير المكتب الفني بمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري واستشاري المشروع المهندس محمود عبدالواهاب الجنيد ونائب المدير العام لشركة بادخن للتجارة والمقاولات المحدودة سالم احمد بادخن.