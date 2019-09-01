عــاجل : مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - 9089635اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت 31 اغسطس 2019 م بمصرع أحد قيادتها العسكرية الكبيرة. وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن ما يسمى قائد فرع الشرطة العسكرية بمحور صعدة ومساعد قائد قوات حرس الحدود المدعو اللواء «أمين حميد الحميري» قد لقى مصرعه خلال المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني قبل ايام في جبهات محافظة صعدة معقل زعيم الجماعة «شمالي اليمن». Advertisements يشار الى ان قوات الجيش الوطني، مدعوماً من قوات التحالف العربي تخوض، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل زعيم المليشيات الحوثية بمديريات محافظة صعدة. 9089635

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