شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بدأ ”الزحف الأكبر” .. ودولة عظمى تتدخل لدعم الشرعية .. والإمارات في ورطة حقيقية وقواتها تستعد للفرار من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8309430بالتزامن مع عمليات حشد عسكرية ضخمة للقوات الشرعية في أبين وشبوة والعبر ومأرب، استعدادا لمعركة تحرير عدن من الاحتلال الإماراتي.. أكدت روسيا دعمها للشرعية في اليمن، وأعربت عن قلقها إزاء الغارات الجوية لسلاح الجو الإماراتي على مواقع قوات الحكومة اليمنية في محافظتي عدن وأبين.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف: "هذا التطور في الأحداث يثير قلقنا العميق. تصاعد المواجهة المسلحة في جنوب اليمن وانتقالها إلى مرحلة خطيرة جديدة، محفوفان بأكثر العواقب السلبية ليس فقط على هذا البلد، بل وعلى الأمن الإقليمي ككل".

وأشار إلى أن نتيجة هذه الهجمات، تراوح العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من عسكريين ومدنيين وفقا لمصادر مختلفة من 150 إلى 300 شخص.

وعن مساعي الإمارات في تمزيق الوطن ودعم الإرهاب، لفت زايتسيف الانتباه إلى أن "تقسيم البلاد، وكذلك تسخين المواجهة المسلحة، يلعبان فقط لصالح الجماعات الإرهابية، التي تعزز مواقعها وتسيطر حاليا على ثلث أراضي الجمهورية اليمنية".8309430