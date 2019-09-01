شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يطلق اخطر تحذيرات لليمنيين في هذا المناطق خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6421161حدد فلكي يمني، اليوم السبت، نطاق هطول الامطار خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال الفلكي محمد عياش، في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك، أن إحتمالية تهيؤ فرص هطول الأمطار الرعدية قائمة على مناطق يمنية متفرقة بشكل مُتقطع ومحدود النِطاق.

وأشار عياش الى أن المؤشرات الجوية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر تشير إلى ذلك.

وهطلت أمطار رعدية خفيفة الى متوسطة على عدة محافظات يمنية خلال الايام الماضية.6421161

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يطلق اخطر تحذيرات لليمنيين في هذا المناطق خلال الايام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.