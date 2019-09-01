شكرا لقرائتكم خبر عن هام : صحفي سعودي بارز يثبت بالدليل ارتباط قيادات المجلس الانتقالي بالقاعدة وداعش ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4918150أكد الصحفي السعودي المعروف، والمنتمي للمؤسسة السعودية الرسمية، منصور الخميسي أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ، هي على علاقة وطيدة بتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.

ونشر الخميسي، صورا لقيادات في المجلس الانتقالي بصحبة قيادات في القاعدة وداعش، كدليل على أن الانتقالي جماعة ارهابية.

Advertisements

وقال الصحفي السعودي البارز، في تغريدة على تويتر رصدها محرر "بويمن" : "‏القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي شلال شايع يرتبط بداعش ورئيسه هاني بن بريك يرتبط بالقاعدة وعلى سالم البيض وعيدروس الزبيدي يرتبطان بإيران والقاعدة وإيران يتحالفان".

واضاف: : هذا هو المجلس الانتقالي فكيف يأتي من يدعمه بحجة محاربة الإصلاح؟ لدينا الآن مصيبة أكبر من الإصلاح وهي الانتقالي".

4918150