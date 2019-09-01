شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السفير الامريكي لدي اليمن يفضح الامارات ويكشف عن خطأ فادح ارتكبته جراء قصفها لقوات الجيش اليمني.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5935525نفى السفير الامريكي السابق لدي اليمن جيرالد فايرستاين الانباء بأن تكون القوات القوات التي هاجمتها الامارات في عدن ارهابية. وقال السفير الأميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصده أبابيل نت : علينا توخي الحذر ازاء الرواية التي تقول ان الامارات تحارب الارهاب نظرا لأن الامارات يربطون بين الاصلاح والقاعدة. Advertisements وشنت مقاتلات اماراتية الخميس الماضي غارات جوية على قوات الشرعية في محافظتي ابين وعدن وأسفر القصف عن سقوط قرابة نحو 400 فرد بين قتيل وجريح بحجة انهم جماعات ارهابية. 5935525

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