شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حرب : قوة عظمى لا تخشى الإمارات ولا الضغوط السعودية تبدأ أول تحرك فعلي مسلح ضد المليشيات في جنوب اليمن وتصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9685036دعا بيان يمني، اليوم السبت 31 اغسطس/آب، إلى الهبة الشعبية والاصطفاف الوطني خلف الشرعية، لمواجهة مخاطر السلوك التدميري لدولة الامارات في اليمن.

وأعلن بيان صادر عن ”القبائل والمقاومة الجنوبية“ ، حقها في الدفاع عن النفس و الكفاح المسلح المشروع ضد المؤامرات والمشاريع الطامعة في اليمن.

وأمهل البيان الامارات ثلاثة أيام لمغادرة اليمن، معتبراً أي وجود تحت أي غطاء، بعد انقضاء المدة المحددة بمثابة هدف مشروع، بناء على المعاهدات والقوانين الدولية.

ودانت القبائل الجنوبية ومقاومتها، جريمة استهداف طيران دولة الإمارات لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين، وارتكاب مجزرة مروعة، ذهب ضحيتها المئات بين قتيل وجريح من العسكريين والمدنيين، معتبرين ذلك عدوانا صارخا للسيادة الوطنية، وعملاً غادراً وجباناً، ويندرج في إطار إرهاب الدولة.

وأكد البيان على الدعم المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية بشأن التمرد المسلح لمليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا.

نص البيان:

الحمدلله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

إننا قيادات وأعيان قبائل جنوب اليمن وأفراد المقاومة اليمنية الجنوبية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، إزاء هذه الغطرسة الإماراتية وسياساتها التدميرية الغادرة، نجدد ولاءنا وتأييدنا لفخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، ونشد على أيدي أبطال القوات المسلحة في عملياتها العسكرية لإنهاء التمرد المسلح المدعوم إماراتيا وبسط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وكل ربوع اليمن، وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، ونؤكد على ما يلي:

- إدانتنا واستنكارنا الشديدين لجريمة استهداف طيران دولة الإمارات لقوات الجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين، وارتكاب مجزرة مروعة، ذهب ضحيتها المئات بين قتيل وجريح من العسكريين والمدنيين، ونعتبرها عدوانا صارخا للسيادة الوطنية، وعملاً غادراً وجباناً، ويندرج في إطار إرهاب الدولة، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سلسلة الجرائم والانتهاكات التي مارستها الإمارات وقواتها في اليمن وأدواتها منذ انخراطها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية.

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- نؤكد ونشد على أيديها في وضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي أمام صورة ما يحدث في اليمن، واعتبار أي وجود إماراتي في البلاد غير شرعي، بل يعتبر احتلالا كامل الأركان، وعلى الإمارات حزم حقائبها ومغادرة أراضي الجمهورية اليمنية فورا.

- نحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، وكل الجرائم التي ارتكبتها دولة الإمارات، ولا تزال ترتكبها عبر أدواتها وبسلاحها حتى هذه اللحظة، وذلك باعتبار أن السعودية قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعليها التزامات سياسية وقانونية وأخلاقية في دعم وحماية الشرعية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش الوطني، ونطالبها بالخروج من دائرة الصمت عن هذا السلوك الإجرامي لدولة الإمارات، والذي يسقط دون شك الغطاء السياسي والقانوني للتدخل العسكري في اليمن، ويمثل تهديدا خطيرا للدولة اليمنية ووجودها ووحدة التراب الوطني وسلامة اليمن الإقليمي.

- نطالب كل الشرفاء والأحرار من أبناء اليمن بالاستمرار في الهبة الشعبية والاصطفاف الوطني للحفاظ على الشرعية اليمن في مواجهة المشاريع الطائفية والمناطقية والأخطار المحدقة الناجمة عن السلوك الإماراتي العبثي التدميري جنوبا والمشروع الإيراني شمالا، ونجدد دعوتنا إلى كل المغرر بهم من قوات الحزام الأمني ومليشيا الانتقالي للعودة إلى جادة الصواب والانصات لصوت الحكمة وتفويت الفرصة على كل من يدبر المكر لليمنيين والتخلي عن المشاريع التدميرية، حقنا للدماء وحفاظاً على وطننا الغالي ومستقبل أجيالنا القادمة.

- نطالب لجنة الخبراء الدوليين المستقلين التابعة للأمم المتحدة وكافة الآليات الأممية والمنظمات الدولية بالتحقيق في جريمة الطيران الإماراتي التي استهدفت قوات الحكومة اليمنية، وكافة الجرائم السابقة، بدءا بإنشاء شبكات سجون سرية وممارسة التعذيب مرورا بدعم مليشيات مسلحة خارج هياكل الدولة اليمنية لتقويض الشرعية، وعقد صفقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية، وصولا إلى جرائم الاغتيالات والقتل خارج إطار القانون، ونحث على تقديم ملفات بجرائم الإمارات على مدى خمس سنوات إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وملاحقة كافة المسؤولين بدولة الإمارات، وفي مقدمتهم محمد بن زايد، طبقا للقانون الدولي، ومبدأ الولاية القضائية العالمية.

- نعلن عن مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة القوات الإماراتية كل شبر في أراضي الجمهورية، ونعتبر أي وجود تحت أي غطاء، بعد انقضاء المدة المحددة بمثابة هدف مشروع، على اعتبار أنه من حقنا كيمنيين، بموجب كل المواثيق والمعاهدات والأعراف والقوانين الدولية استخدام حق الدفاع المشروع عن النفس وحق الكفاح المسلح، حتى تحرير بلادنا من دنس المؤامرات والمشاريع الطامعة.

- نجدد التزامنا الثابت بكل المرجعيات والقرارات ذات الصلة بالشأن اليمني، ونحث المجتمع الدولي على الالتزام بمسؤولياته في إنفاذ هذه القرارات ودعم ومساندة الحكومة اليمنية الشرعية، ونعاهد الله والشعب اليمني وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي على المضي قدما في النضال الوطني والإنساني النبيل لاستعادة الدولة اليمنية على كافة التراب الوطني، وندعو كل أحرار اليمن إلى الثبات على هذه المبادئ حتى ننال النصر ويتحقق الأمن ويستعيد اليمن قراره وسيادته.

الرحمة للشهداء الأبرار

الشفاء للجرحى والمصابين

النصر لليمن الاتحادي العادل

بيان صادر عن قيادات وأعيان قبائل جنوب اليمن9685036