الحوثيون ينسفون اخر مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية ...صدور اخطر قرار منذ اقتحام صنعاء 2015 م

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عدن - ياسمين التهامي - 4458180أصدرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، قرارات بدمج جهازي الامن القومي والسياسي وإستحداث جهاز حوثي خاص للأمن والمخابرات، وتعيين قيادات تابعة لها على رأس الهرم فيه.

وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب رقم (155) لسنة 2019م بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات.

و اشتمل القرار على (17) مادة موزعة على ثلاثة فصول: الفصل الأول: التسمية والتعاريف . الفصل الثاني: الأهداف والاختصاصات العامة.

وصدر قرار آخر بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات.

كما أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب قرارا آخر برقم (156) لسنة 2019م بتعيين اللواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، واللواء الدكتور عبدالقادر قاسم أحمد الشامي نائبا لرئيس الجهاز.

ويعد هذا الجهاز الامني المستحدث، اعلانا حوثيا باجتثاث الجهاز المركزي للامن السياسي بصنعاء وتسريح كافة منتسبيه.

ويأتي تعيين اللواء الشامي، الذي كان يشغل رئيس جهاز الامن السياسي بصنعاء، من قبل المليشيا، نائبا في جهاز المخابرات الحوثية المستحدث تأكيدا لخوفها من الاحتقان والتذمر الشعبي لدى غالبية أبناء الشعب اليمني.

وكان الخيواني يشغل منصب نائب وزير الداخلية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، وتم مراضاته بتعيينه رئيسا للمخابرات الحوثية بعد خلافات حادة في الآونة الأخيرة بينه وبين عبدالكريم الحوثي المعين وزيرا للداخلية.4458180

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