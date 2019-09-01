شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور : 10 ألف مقاتل من القاعدة في اليمن ينضمون لهذه القوات .. واعتراف رسمي ..وصحيفة بريطانية تكشف (أسرار الصفقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2112448كشفت تحقيقات دولية عن صفقات سرّية تجريها الامارات في اليمن، مع تنظيم “القاعدة” الارهابي، تم على إثر ذلك انضمام الآلاف من الارهابيين إل صفوف مليشيات تابعة لأبوظبي في اليمن.

وحول ذلك، تابعت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، التحقيق في هذه العلاقات المشبوهة، لتكشف في تحقيقها الجديد، عن تجنيد الإمارات مقاتلين سابقين من “القاعدة” في صفوفها، مستندةً إلى اعترافات ضباط إماراتيين يقاتلون في حرب اليمن.

وتههم الامارات خصومها في اليمن بالارهاب في الوقت الذي تدعم هي الارهاب وتموله وتضمه إلى مليشياتها في اليمن.

وتقوم الإمارات بتدريب نحو 30 ألفاً من القوات اليمنية لمحاربة تنظيم “القاعدة في الجزيرة العربية”، والذي كان قد سيطر على معظم الساحل الجنوبي لليمن في عز قوته، قبل أن يتراجع نفوذه إلى مناطق معزولة في وسط البلاد.

وتورد الصحيفة أن الجيش الإماراتي نفى هذه الادعاءات بأنها “غير صحيحة وغير منطقية”، ولكنها تنقل عن قادة إماراتيين أن القوات اليمنية الحليفة للتحالف تستوعب أعداداً من مقاتلي “القاعدة” بعد التأكد من خلفياتهم.

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ولكن التحالف العربي يواجه اتهامات بأن ما حققه ضد “القاعدة” لا يعود لإنجازات عسكرية، وإنما إلى صفقات عُقدت مع التنظيم تسمح لمسلحيه بالانسحاب من المناطق المستهدفة، بما أمكنهم حمله من أموال، إضافة إلى تجنيد مقاتليه للمحاربة إلى جانب قوات التحالف.

وتنقل عن اللواء علي، الذي لم ينشر اسمه كاملاً لأسباب أمنية، من عمليات مكافحة الإرهاب الإماراتية، قوله إن “العديد من مقاتلي القاعدة هم من اليافعين الذين خضعوا لسيطرة التنظيم وأُجبروا أو أُقنعوا بحمل السلاح. وعند تنظيف المناطق المدنية من التنظيم، يترك وراءه الكثير من هؤلاء المقاتلين، ومن المنطقي تجنيدهم، لأن هذا الأمر يرسل رسالة قوية حول الالتزام اليمني بالتحرير”.

ويضيف اللواء أن “محاربة التمرد عملية تهدف لكسب العقول والقلوب. تنظيم القاعدة ناجح جداً في تجنيد الأفراد، ولكنهم لم يجندوهم ليصبحوا إرهابيين، بل ليكونوا مقاتلين. من الضروري التمييز بين الاثنين في مثل ساحة الحرب المعقدة هذه”.

ويتابع بقوله “نجند مقاتلين وليس إرهابيين … يمكن التفريق بينهم بسهولة؛ المقاتلون كانوا متحمسين للانضمام لنا ولكن الإرهابيين أرادوا قتلنا. ولكننا نخضع المتطوعين لفحص نفسي شامل لضمان ألا يكونوا من المتطرفين”.

ويؤكد اللواء للصحيفة البريطانية أن “مقاتلي القاعدة تحفزهم للقتال عوامل أخرى غير عقائدية ويمكن استيعابهم بسهولة في المجتمع. وتشمل هذه العملية تحسين نوعية حياة هؤلاء الأفراد، وإعادة تكوين البنى الاجتماعية”، إلا أن اللواء الإماراتي لم يفصح عن أعداد مقاتلي “القاعدة” السابقين الذين تم تجنيدهم.2112448