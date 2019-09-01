شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أقوى رد يمني عسكري مزلزل بشأن تواطؤ السعودية مع الإمارات .. وتحركات جديدة ستغير موازين القوى على الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2233285ذكرت قناة الجزيرة قبل قليل، إن ‏عشرات الجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية يتظاهرون في الأثناء للمطالبة بترحيلهم الى اليمن.

وأوضحت مصادر الجزيرة أن المظاهرة تأتي احتجاجا على ممارسات التحالف ضد الجيش الوطني، بعد القصف الإماراتي الارعن على الجيش والعمليات الإرهابية بحقه في ظل صمت سعودي.

كما تأتي تظاهرة الجنود استجابة للدعوة التي أطلقها الشيخ حمود المخلافي، قائد مقاومة تعز للانسحاب الفوري من الحدود والعودة الى ‎#اليمن.2233285