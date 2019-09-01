شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أقوى رد يمني عسكري مزلزل بشأن تواطؤ السعودية مع الإمارات .. وتحركات جديدة ستغير موازين القوى على الأرض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2233285ذكرت قناة الجزيرة قبل قليل، إن عشرات الجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية يتظاهرون في الأثناء للمطالبة بترحيلهم الى اليمن.
وأوضحت مصادر الجزيرة أن المظاهرة تأتي احتجاجا على ممارسات التحالف ضد الجيش الوطني، بعد القصف الإماراتي الارعن على الجيش والعمليات الإرهابية بحقه في ظل صمت سعودي.
كما تأتي تظاهرة الجنود استجابة للدعوة التي أطلقها الشيخ حمود المخلافي، قائد مقاومة تعز للانسحاب الفوري من الحدود والعودة الى #اليمن.2233285
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : أقوى رد يمني عسكري مزلزل بشأن تواطؤ السعودية مع الإمارات .. وتحركات جديدة ستغير موازين القوى على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.