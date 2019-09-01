وصول كميات جديدة من مادتي البترول والديزل إلى عدن

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 أعلنت ''شركة النفط'' بالعاصمة عدن عن تسلمها كميات جديدة من مادتي البنزين والديزل تمهيدا لضخمها للسوق المحلية.

Advertisements وأكدت ''الشركة'' أنه سيتم توزيع هذه الكميات في الصباح الباكر عبر شركة النفط عدن للمحطات التابعة لها وبعض المحطات الأهلية. وأشارت ''الشركة'' إلى أنه تم الضخ إلى خزانات شركة النفط عدن في منشأة البريقة اليوم 2000 طن ديزل و 1000 طن بترول وبنفس السعر السابق . Advertisements

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