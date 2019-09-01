من جديد .. أغذية فاسدة تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة صنعاء، مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، كانت بصدد توزيعها على المواطنين .
وأوضح مصدر أمني بصنعاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن المواد ضبطت في مخزن تابع للمنظمة يقع في نطاق مديرية مناخة بمحافظة صنعاء .
وأشار إلى أن المواد شملت ألف و420 كيس دقيق عبوة 50 كجم ، و170 عبوة 25 كجم، بالإضافة إلى ألف و500 قطمه فاصوليا .
وأكد المصدر أن إجراءات الضبط تمت إثر تلقى مركز شرطة القدم بمديرية مناخة بلاغا عن وجود هذه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في مخزن تابع لمنظمة الأغذية العالمي، وأنها على وشك توزيعها للمواطنين .
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